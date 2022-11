Die Schließung der Postfiliale der Bawag P.S.K. am Schirmitzbühel war ein herber Schlag für die Bevölkerung. Umso größer war die Erleichterung, als die Geschäftsstelle von der Lebenshilfe als Postpartner weitergeführt wurde. Mittlerweile liegen diese Ereignisse bereits fünf Jahre zurück. Grund genug für eine Jubiläumsfeier für das erfolgreiche Projekt des inklusiven Post- und Bürocenters.

Mit Punsch, Glühwein und Maroni zelebrierte man das Jubiläum gemeinsamer Arbeit © Reinprecht

"Wir bieten viele verschiedene Dienste an. Vom Kopieren, Laminieren, Buchbinden, Paketaufgabe bis zur Nachsendung und zum allgemeinen Verkauf", sagt Mitarbeiter Vincent Frühwirt. Bedarf für diese Dienstleistungen gibt es genug, oftmals werden bis zu 100 Pakete pro Tag bearbeitet. Reger Kundenzulauf in der Filiale mitten im Wohngebiet besteht fast durchgehend.

Vorbereitung für den ersten Arbeitsmarkt

Auch Services der Bank99 werden am Schirmitzbühel angeboten. Dafür zuständig ist Wilfred Kainer: "Ich arbeite seit drei Jahren hier. Besonders gut gefällt mir der Kundenkontakt." Aktuell sind vier permanente Mitarbeiter im Post- und Bürocenter beschäftigt, in unregelmäßigen Abständen gibt es auch immer wieder Probepraktika.

Wilfred Kainer ist ihr Ansprechpartner für Bankdienstleistungen © Reinprecht

"Mit unserem Projekt wollen wir die Fähigkeiten von Menschen fördern und sie dadurch auf den möglichen Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten", sagt Fachbereichsleiter Andreas Legat-Habacher. Den gleichen Ansatz verfolgt man unter anderem auch im Generationencafé und den Werkstätten.

Optimistisch in die nächsten Jahre

Gelungen ist dieser Übertritt in die Wirtschaft in der Vergangenheit schon mehrmals. Auch die Pandemie hat diese Erfolge nicht abbrechen lassen, ein Umstand, der Gerlinde Kohlroser, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Bruck, besondere Freude bereitet: "Auch während der Coronazeit haben alle bislang vermittelten Personen ihr Dienstverhältnis behalten, was nur für das Projekt sprechen kann."

Die Feierlichkeiten der Lebenshilfe gehen bereits nächste Woche weiter. Am Freitag, dem 2. Dezember, lädt man zum Adventfest im Kapfenberger Generationencafé in der Johann-Böhm-Straße.