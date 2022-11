Reges Treiben war am Freitagvormittag vor dem Büro der Kleinen Zeitung am Brucker Hauptplatz zu beobachten. Mit Rücksicht aufeinander, aber vor allem auf die Ware der Begierde haben sich Keksliebhaber und Weihnachtsbegeisterte angestellt. Grund für den Trubel war die Benefiz-Keksaktion der Bäuerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in Kooperation mit der Kleinen Zeitung Bruck. "Das Interesse an den Keksen war heuer wieder sehr groß. Das freut mich sehr", erklärt Bezirksbäuerin Elisabeth Hörmann. Kein Wunder, schließlich haben die Bäuerinnen aus dem Bezirk ihre selbstgebackenen Köstlichkeiten zur Verfügung gestellt.