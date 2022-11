Seine Pforten hat der diesjährige Mariazeller Advent bereits am Donnerstag der Vorwoche geöffnet, seit Freitagabend geht das vorweihnachtliche Treiben aber ganz offiziell über die Bühne. Da fand in der Basilika im Anschluss an eine Adventandacht die Eröffnungsfeier statt, Pater superior Michael Staberl sprach dabei von einer "Zeit des Lichts und des Friedens".