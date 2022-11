Anderswo ist man noch damit beschäftigt, die Märkte aus der Zeit vor Corona wiederzuerobern, Martin Hintsteiner ist mit seiner gleichnamigen Firma schon weiter: "Wir haben uns in dieser Zeit neu aufgestellt, haben viel in Forschung und Entwicklung investiert und bringen jetzt neue Produkte auf den Markt. Vor allem eine von uns entwickelte Beschichtung hat sehr gute Erfolgsaussichten."

Es handelt sich dabei um eine Beschichtung auf Polyharnstoff-Basis, die elastisch, reißfest und schlagfest sind und von einem halben Millimeter bis mehrere Millimeter dick aufgetragen wird. Diese Beschichtungen sollen nahezu unverwüstlich sein. "Man kann damit Metall, Kunststoffe, Holz und sogar Beton vor äußeren Einflüssen schützen", ergänzt Bernhard Ulbl. Er ist Geschäftsführer des Bereichs "Tooling-Components" und wird auch das neue, elf Millionen Euro teure Werk von Hintsteiner leiten, das derzeit in Mitterdorf, Gemeinde St. Barbara, entsteht.

Direkt an der S6-Abfahrt in Mitterdorf entsteht das neue Werk der Firma Hintsteiner © KK

Mit diesem Werk, das Mitte 2023 eröffnet wird, verdoppelt Hintsteiner seine Produktionsflächen, wie Firmenchef Martin Hintsteiner sagt: "Wir konzentrieren die Carbon-Solutions in Mürzhofen und lagern alles andere nach Mitterdorf aus." In Mürzhofen werden weiterhin Prototypen und Kleinserien für den Motorsport und andere industrielle Branchen hergestellt sowie Luxusfahrzeuge durch Carbon-Ausstattungen veredelt.

Die grundsätzliche Ausrichtung bleibt wie bisher: Hintsteiner entwickelt für Industriekonzerne, vor allem in Deutschland, Speziallösungen auf Carbon- oder Kunststoffbasis, stellt diese selber her und montiert sie auch, wenn gewünscht. So hat man etwa in Mürzhofen einen sogenannten "ballistischen Schutz" für Fahrzeuge entwickelt, der diese schusssicher macht. Wo früher schwere Stahlplatten verwendet wurden, nimmt man heute leichte, beliebig formbare Kunststoffe. Damit kann man Limousinen ebenso schützen wie Baufahrzeuge, die in verminten Gebieten Aufräumarbeiten durchführen müssen - Stichwort Ukraine.

Hintsteiner entwickelt und baut Komponenten für die Industrie, vom Fahrzeug bis zur Medizintechnik © Florian Rogner Photography

Derzeit hat das Unternehmen um die 50 Beschäftigte, wenn im kommenden Jahr Mitterdorf eröffnet wird, soll weiteres Personal aufgenommen werden. Obwohl der Arbeitsmarkt wenig hergibt, macht sich Martin Hintsteiner keine großen Sorgen: "Wir sind zwar mitten in einer Industrieregion, in der alle Personal suchen, wir haben aber den Vorteil, dass wir meist von 6 bis 14.30 Uhr und nicht im Schichtbetrieb arbeiten. Das kommt bei vielen gut an."

Das Interesse der Industrie an der neuen Polyharnstoff-Beschichtung ist laut Hinsteiner jetzt schon groß: "Dabei gehen wir erst richtig in den Markt, wenn die Halle in Mitterdorf fertig ist". Die elf Millionen für das neue Werk sind gut abgesichert, wie er sagt: "Wir haben einen großen Kundenkreis und bemühen uns, technologisch immer vorne zu sein. So arbeiten wir heute verstärkt mit Bio-Kunststoffen. Und wir setzen auf die Verbindung von Hi-Tech mit Handwerk, diese beiden Ansätze sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man glaubt."