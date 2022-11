Seit dem Jahr 1737 ist die Glaser-Dynastie Schöberl in Kindberg belegt. Als Karl Schöberl am 8. April 1925 geboren wurde, war er als Nachfolger seines Vaters in der Glaserei vorgesehen. Aber es zeigte sich schon früh, dass seine Interessen in eine ganz andere Richtung gingen. Dann kam der Zweite Weltkrieg, der 18-Jährige wurde kurz vor Kriegsende eingezogen und 1944 schwer verletzt.