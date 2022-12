Am Nordpol herrscht in diesen Tagen bekanntermaßen Hochsaison, wenn der Weihnachtsmann und seine Elfen die letzten Handgriffe für die anstehende Bescherung tätigen. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Schließlich gibt es sie auch hier, die helfenden Hände, die aktuell besonders gefragt sind, um kreative Geschenkideen in die Tat umzusetzen.