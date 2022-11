Die ProGe, die "Produktions-Gewerkschaft", hielt am Dienstag im Gasthof Turmwirt in Mürzhofen ihre Bezirksversammlung ab. Die ProGe deckt vor allem die Industrie ab. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag entfällt von den knapp 6200 Mitgliedern der Löwenanteil auf die Metaller, wobei drei Großbetriebe dominieren: Voestalpine Böhler in Kapfenberg, Voestalpine Tubulars in Kindberg sowie Pankl in Bruck und Kapfenberg. Über die Pankl AG freut sich die Gewerkschaft ProGe besonders, weil dort vor nicht allzu langer Zeit ein Betriebsrat installiert werden konnte.