Knapp 100 Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus vier Bundesländern, 111 absolvierte Matches, vier Turniersieger und zwei Turniersiegerinnen, zwei Tage voller Tennisaction in der Tennishalle Mürzzuschlag – so lässt sich die Winter-Premiere der "Mürztal Series" in Zahlen beschreiben. Marion Krainer (TC Alpine Donawitz), Nino Spreitzhofer (TV Schwöbing), Julian Reisner (UTC Sieggraben) und Gerhard Knöchl (Sportunion St. Egyden am Steinfeld) heißen die Turniersieger der vier ausgespielten Einzelbewerbe. Im Doppel siegten Manuel Trieb (SG Kapfenberg) und Leonie Kotzaurek (KSV).