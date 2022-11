Trotz der aktuellen Teuerungen und Preissteigerungen fühlen sich immer mehr Menschen zu riskanten Investitionen hingezogen, in der Hoffnung das große Geld zu machen. Besonders in den sozialen Medien wird man zunehmend mit Werbeanzeigen konfrontiert, die neue, leichte und schnelle Möglichkeiten versprechen, um Erspartes anzulegen und zu vermehren. Hinter diesen Annoncen stecken jedoch in vielen Fällen betrügerische Absichten, welche Investierende mit großen Verlusten zurücklassen.