Die gebürtige Kapfenbergerin Nina Hartmann-Riemer und Michael Riemer aus Wien haben sich vor drei Jahren kennengelernt. „Wir haben uns an einem Sonntag in der Wiener Innenstadt zum ersten Mal getroffen", erzählt uns das Brautpaar. Am Weingut Schlossberg in Bad Vöslau wurde nun feierlich "Ja" zueinander gesagt und ihre Liebe damit besiegelt.

„Reisen ist unsere liebste Freizeitbeschäftigung", verrät uns das frischvermählte Paar und erzählt, dass sie gerne zu zweit aber auch gemeinsam mit Familie und Freunden reisen. Die Sozialpädagogin und der Techniker haben Spanien als Ziel für ihre Hochzeitsreise gewählt.

