"Beim Fortgehen in Weiz haben wir uns kennengelernt - das ist allerdings auch schon sieben Jahre her", verrät das frischvermählte Paar Cornelia Zünterl aus Fladnitz und Sandro Rainer aus Gutenberg. Die Ordinationsassistentin und der Angestellte haben in Fladnitz auf der Teichalm den Bund fürs Leben geschlossen und sich ewige Liebe geschworen. Ihre Flitterwochen verbrachten die beiden in Venedig. "Unsere Freizeit verbringen wir am liebsten mit unseren gemeinsamen Töchtern Florentine und Felicitas", schreibt uns das Hochzeitspaar.

Hier geht es zu den Brautpaaren aus dem Mürztal!