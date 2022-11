Am Dienstag lud die Spitze des Tourismusverbandes "Hochsteiermark" zur Winter-Pressekonferenz in den Gasthof Turmwirt in Mürzhofen. Das Team rund um Obmann Nino Contini und Geschäftsführerin Stephanie Zündel präsentierte das 32-seitige "Winter-Magazin", das einerseits alle Adventmärkte und andererseits die gesammelten Angebote der Skigebiete enthält, von der Aflenzer Bürgeralm über die Veitsch und Mariazell bis zum Stuhleck am Semmering.