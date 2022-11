Abermals ereignete sich am Donnerstag, dem 17. November, ein Verkehrsunfall am Zubringer der S6 Semmering Schnellstraße. Gegen 6 Uhr morgens kollidierten zwei Pkw an der Autobahnauffahrt St. Marein/Mürztal. Eine der am Unfall involvierten Personen wurde unbestimmten Grades verletzt. Während der Aufräumarbeiten musste die Verkehrsstelle komplett gesperrt werden. Gegen 7.45 konnte der Einsatz von den angerückten Feuerwehren St. Marein und Mürzhofen sowie dem Roten Kreuz und der Polizei beendet werden.