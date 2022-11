Wer aktuell in die Kapfenberger Innenstadt fährt, kommt an der Baustelle am Gelände der ehemaligen Tankstelle nicht herum. Der langjährige Schandfleck bekam es in den vergangenen Wochen mit dem Bagger zu tun, nun wartet ein geebnetes Grundstück auf eine Nachnutzung. Als Investor fungiert das benachbarte Unternehmen Grünbichler, die Stadt hat sich als Co-Interessent zurückgezogen. "Für zwei Investoren wäre das Grundstück nicht groß genug gewesen", sagt Bürgermeister Fritz Kratzer. Noch im November will Grünbichler die Pläne präsentieren, wobei aus Kapfenberger Sicht gilt: Egal, was gebaut wird, im Vergleich zum vorherigen Zustand ist es auf jeden Fall eine Verbesserung.