"Alter Schwede!" Andreas Krainer vom gleichnamigen Restaurant in Langenwang schaute am Mittwochabend weder dem schwedischen Fußballstar Zlatan Ibrahimović auf die Beine, noch hörte er Musik der Band ABBA oder sah sich in einem Möbelhaus nach der passenden Einrichtung um. Es war vielmehr die Bekanntgabe der neuen Gault & Millau-Wertung, die Krainer für kurze Zeit sprachlos machte und zu diesem Ausruf führte. Immerhin schafften Andreas und Astrid Krainer mit vier Hauben und 17 Punkten endgültig den Sprung in die A-Liga der steirischen Gastronomie. Im Vorjahr waren die Krainers noch bei drei Hauben und 16,5 Punkten gelegen, nun ging's noch ein weiteres Treppchen nach oben, haben doch nur fünf steirische Lokale vier Hauben inne. "Das konnten wir gar nicht so recht glauben", sagt Astrid Krainer.