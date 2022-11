Bereits am Samstag, dem 5. November, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Tretrollerfahrerin in Kapfenberg. Im Zuge eines Überholmanövers auf der Siegfried-Marcus-Straße touchierte der unbekannte Fahrer die 16-Jährige, die zu Sturz kam und leichte Verletzungen davon trug. Der Unbekannte sprach am Unfallort mit dem Mädchen. Ohne die Polizei zu verständigen und seine Identität preiszugeben, entfernte sich der Mann jedoch. Die Verletzte suchte daraufhin das LKH Bruck zur Behandlung auf.

Nun ermitteln Kapfenberger Polizisten zum Verdacht der Fahrerflucht und Imstichlassen eines Verletzten. Gefahndet wird nach einem hellen Fahrzeug und einem 50- bis 60-jährigen Lenker. Der Mann trug zum damaligen Zeitpunkt ein blau kariertes Hemd. Der Fahrzeuglenker selbst oder Personen, welche zweckdienliche Hinweise liefern können, mögen sich bei der Polizei (133) in Kapfenberg melden.