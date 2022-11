Im heurigen Frühjahr gab es noch große Aufregung um die ambitionierten Pläne für ein mögliches Drohnentestgebiet am Steinalpl. Während das Innovationslabor Airlabs der FH Joanneum Graz bereits dem Abheben entgegenfieberte, waren regionale Vertreter wie die Gemeinde Neuberg an der Mürz, Jäger und Segelflieger noch nicht im Bilde über das Vorhaben. Seitdem gab es jedoch konstruktive und aufklärende Gespräche über die genauen Vorhaben im Testgebiet. Am Donnerstag, dem 17. November, präsentierte man in Graz den gemeinsam Kurs für die zukunftsgerichtete Forschung am Steinalpl.