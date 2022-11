Was beschäftigt die Bürger in ihrer Gemeinde? Diese Frage beschäftigt die Kommunalpolitik jeden Tag aufs Neue, am Dienstagabend kam man der Suche nach einer Lösung zumindest in Mürzzuschlag einen Schritt näher. Da fand im örtlichen Stadtsaal die alljährliche Gemeindeversammlung statt, auch wenn Bürgermeister Karl Rudischer festhielt: "Mürzzuschlag ist eine Stadt der kurzen Wege. Niemand muss 14 Tage oder gar ein Jahr warten, um einen Termin zu bekommen und gehört zu werden."