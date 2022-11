Es kommt nicht häufig vor, dass im Festsaal Schirmitzbühel die sprichwörtlichen Fetzen fliegen. Wenn es aber so weit kommt, soll das zumindest stilvoll geschehen. So auch vor wenigen Tagen, als die Kapfenberger Fechter zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum luden. Eingebettet in eine Vielzahl an Disziplinen innerhalb der Kapfenberger Sportvereinigung (KSV) konnte Franz Trieb dabei seine Faszination für eine Sportart ausdrücken, die auch noch im 21. Jahrhundert ihren Stammplatz verteidigt. "Es ist ein eleganter Sport, die Höflichkeit spielt dabei eine wesentliche Rolle", sagt Trieb.