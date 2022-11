Die Tage werden kürzer, und die Adventzeit ist bereits in Sichtweite. In den vergangenen Jahren waren reges Treiben und Bummeln auf Weihnachtsmärkten nur unter Einschränkungen möglich. Umso mehr freuen sich viele auf die diesjährige Vorweihnachtszeit. Die Stadt Bruck bereitet sich aktuell für die besinnliche Einstimmung auf den Advent vor, und präsentierte am Montag, dem 14. November, das Programm für 2022.