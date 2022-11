Am Samstag gegen 8.30 Uhr wurde die Autobahnstreife für die S 6 verständigt. Grund: Auf der Schnellstraße fuhr ein 37-Jähriger in Richtung St. Martin in Schlangenlinien. Bald darauf kam es im Spitaler Tunnel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw an der rechten Fahrzeugseite des 37-Jährigen streifte und dadurch beschädigt wurde. Der Lenker fuhr trotz des Unfalls unbeirrt weiter.

In Kapfenberg wurde der Fahrerflüchtige von der Autobahnstreife aufgehalten. Ein Alkoholtest ergab eine schwere Alkoholisierung. Außerdem besaß der 37-Jährige keinen Führerschein. Er wird nun wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.