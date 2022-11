Zum bereits 16. Mal findet heuer der Jagdliche Advent im Ortszentrum Turnaus statt. Pandemiebedingt musste die Veranstaltung zwei Jahre lang pausieren, nun startet man am 26. und 27. November wieder voll durch. „Wir freuen uns sehr, dass nach zweijähriger Pause diese stimmungsvolle Veranstaltung wieder in unserem Ortszentrum stattfindet. Gerade in diesen schweren Zeiten brauchen die Menschen ein stimmungsvolles Adventprogramm, das ihnen ein wenig Freude und Zuversicht vermittelt“, sagt Bürgermeister Stefan Hofer.