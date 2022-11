Derzeit leben im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 98.000 Menschen, im Jahr 2050 werden es nur noch 91.000 sein. Diese Schlagzeile sorgte am Beginn der Woche für Beunruhigung. Umso glücklicher ist Bruck darüber, dass man nun eine leichte Trendwende vermelden kann. Wie die aktuelle

Bevölkerungsstatistik zeigt, haben mit 8. November exakt 16.044 Bewohner ihren Lebensmittelpunkt in Bruck. Davon sind 8.264 Frauen und 7.780 Männer. Rechnet man die Nebenwohnsitze hinzu, sind sogar 18.011 Personen in der Kornmesserstadt gemeldet.