Raus aus Öl und Gas - das ist ein weltweites Ziel, das durch den Krieg noch drängender wird. Einer der Wege dorthin ist die Nutzung der Sonnenenergie für die Stromerzeugung. In Österreich steigt die Anschlussleistung zügig an: Heuer kommen 1,2 Millionen Kilowatt Leistung hinzu, das ist ein Viertel der momentanen Gesamtleistung von 4 Millionen Kilowatt. Damit werden allerdings nur 6,5 Prozent des in Österreich verbrauchten Stroms erzeugt. Im Jahr 2040 soll es das Zehnfache sein.