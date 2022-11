83 Kinder auf den Spuren von Netrebko und Carreras

Kinder aus dem ganzen Bezirk haben zwei Kinderopern einstudiert und führen sie noch diese Woche an drei Orten auf: am Donnerstag im Kunsthaus Mürzzuschlag, am Freitag in der Mittelschule Mariazell und im Haus der Begegnung Kapfenberg.