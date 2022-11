Mit dem umgebauten E-Bobbycar um die Ecke flitzen, sich beim selbst programmierten "HTL Kapfenberg: The Minigame2 matchen, Experimente im Chemielabor durchführen oder das selbstgebaute Flugzeug bewundern – dies alles war beim Tag der offenen Tür an der HTL Kapfenberg möglich, der Freitag und Samstag stattfand und mit 700 Interessierten einen neuen Besucherrekord verzeichnete. "Der neue Besucherrekord zeigt einmal mehr, wie gefragt die technische Ausbildung bei den jungen Menschen ist. ", so Direktorin Anke Lammer.