Wenn sonnige Bilder von Caorle über den Bildschirm fliegen, daneben ein Staubsauger den Kampf mit Hausstaub und Sägespänen aufnimmt, hölzere Elche dem Weihnachtsfest entgegenfiebern und das Knattern einens Glücksrads durch die Gänge halt, dann ist wieder Zeit für die Mürzer Messer. Als letzte verbleibende in der Region feiert die Messe im Mürzzuschlager Stadtzentrum dabei eine Wiederauferstehung nach der pandemiebedingten Zwangspause, die sie sich mit kleineren Hausmessen vertrieben hat. "Es ist ein großartiges Comeback des stationären Handels und des persönlichen Kontakts", sagte Ronald Fuchs, der Vorsitzende des städtischen Handels, als am Freitag um 10 Uhr die Messe offiziell eröffnet wurde. Für Fuchs übrigens eine besondere, ist es doch seine bereits 40., die Mürzer Messe selbst fand bereits in den 1950er-Jahren erstmals statt. "Und noch immer findet man vielleicht Sachen, von denen man vorher nicht gewusst hat, dass man sie überhaupt braucht", sagte Wirtschaftskammer-Vertreter Franz Skazel.