Das Jahr 2022 ist wahrlich ein außergewöhnliches für das Brucker Logistikunternehmen Innofreight. So feierte das mittlerweile in 20 Ländern agierende Unternehmen nicht nur sein 20-Jahr-Jubiläum, sondern zog auch vom alten in den neuen Brucker Wirtschaftspark um. Vor Jahresende darf sich Firmengründer Peter Wanek-Pusset nun darüber freuen, dass in Eisenhüttenstadt an der Grenze zu Polen die Deutsche Bahn (DB) Cargo und der weltweit führende Stahl- und Bergbaukonzern ArcelorMittal einen Meilenstein in Sachen grüner Logistik eröffnet haben: Hochmoderne und teilautomatisierte Entladeanlagen im Stahlwerk fungieren dort als Startsignal für klimaneutrale Lieferketten.