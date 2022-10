Ein neues Parkraumkonzept soll am Erlaufsee für Ordnung sorgen

Die Besucherzahlen am Erlaufsee steigen weiter an, das stellt den Verkehr vor eine Herausforderung. Nun bekommt er ein neues Parkraumkonzept, dafür nimmt die Gemeinde Mariazell rund 350.000 Euro in die Hand.