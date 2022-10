Für viele Katholiken sind Allerheiligen und der gleichnamige Striezel untrennbar miteinander verbunden, wenn dieser rund um den 1. November vornehmlich mit reichlich Butter verzehrt wird. Doch auch im evangelischen Glauben gibt es ein aus Germteig hergestelltes Backwerk, dem in diesen Tagen besondere Bedeutung zukommt. Nämlich das Lutherbrötchen, welches aus fünf Blütenblättern, einem Klecks roter Marmelade und jeder Menge Staubzucker besteht. Seinen Ausgangspunkt hat dieses Gebäck in der Lutherstadt Wittenberg, wo es auf eine lange Tradition zurückblicken kann und dort rund um den Reformationstag - dieser findet am 31. Oktober statt - von zahlreichen ortsansässigen Bäckereien hergestellt wird. Ein Teil des Erlöses wird für diakonische Zwecke gespendet.

Nun hält diese Tradition auch in Kindberg Einzug, wo diese Lutherbrötchen erstmals in Zusammenarbeit mit der Kindberger Bäckerei und Konditorei Pesl entstehen. Aus Freundschaft und Verbundenheit zur evangelischen Pfarrgemeinde und zur Ökumene, wie Pfarrerin Melanie Pauly erklärt: "Der Reformationsgedanke und die Ökumene müssen sich nicht ausschließen, sondern können Hand in Hand gehen und sogar durch den Magen." Dass das Gebäck die Form einer Rose aufweist, ist freilich kein Zufall, vielmehr erinnert sie an Reformator Martin Luther. Dieser entwarf die Lutherrose 1524, um seine Publikationen mit einem persönlichen Copyright zu versehen. Später wurde sie zum Symbol lutherisch geprägter Kirchen.