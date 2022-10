Für die heimischen Kulturinitiativen waren die Jahre 2020 und 2021 weitestgehend verlorene. Die Pandemie machte langfristiges Arbeiten unmöglich, viele angedachte Aufführungen fielen daher der fehlenden Planbarkeit zum Opfer. Auch der letzte Auftritt der Kulturinitiative Parschlug datiert deshalb schon aus dem Herbst 2019, als "Die Nacht der Nächte, oder leih dir einen Mann" für drei ausverkaufte Vorstellungen in der örtlichen Festhalle sorgte.

"Wir waren vor der Pandemie immer ausverkauft und hoffen darauf, dass das auch jetzt wieder der Fall ist", sagt Obmann Helmut Großegger, der gemeinsam mit seiner Frau Karin seit 2016 die Theatertruppe anführt. Immerhin steht am 11. November die Premiere von "Wenn der Hahn kräht auf dem Mist" an, ehe am 12. und 13. November weitere Vorstellungen folgen. Dass die Besucherzahlen stimmen, ist Großegger ein besonderes Anliegen, kommt der Auftritt der Parschluger Kulturinitiative einem wohltätigen Zweck zugute: "Der komplette Reinerlös geht an die 17-jährige Lena aus St. Peter/Freienstein, die von Geburt an durch einen Gendefekt gelähmt ist und diverse Therapien benötigt." Beim letzten Auftritt 2019 konnte die Theatergruppe 4500 Euro an den Verein Glücksmomente von René Koglbauer überreichen.

Der deutsche Spaß weicht dem österreichischen Schmäh

Damit die Besucher für ihr Geld auch den entsprechenden Gegenwert in Form von zahlreichen Lachern erhalten, haben Großegger und seine Mitstreiter seit Mai rund 25 Proben über die Bühne gebracht. Am 31. Oktober steht die letzte an, ehe der Parschluger Festsaal hergerichtet wird und dort noch zwei, drei Generalproben anstehen. Inhaltlich dreht sich das Stück um Hans, der beim Kartenspielen seine Frau Felicita und den gemeinsamen Bauernhof an Karl verloren hat. Um die Schuld nicht einlösen zu müssen, muss Hans verschwinden. Doch eine Erbschaft, die Karl just jetzt persönlich antreten muss, droht seinen Plan zu durchkreuzen.

Ursprünglich in Deutschland angesiedelt, wurde das von Erich Koch geschriebene Stück aber ins Mürztal transportiert, "zumal der deutsche Humor ja eh nicht so gut ist", sagt Großegger mit einem Schmunzeln. Allerdings musste nicht nur der deutsche Spaß dem österreichischen Schmäh weichen, auch die handelnden Personen wurden den heimischen Gegebenheiten entsprechend adaptiert. "Den Zusehern gefällt es, wenn sie mit aktuellen Themen und Personen aus Politik oder Wirtschaft konfrontiert werden, darauf achten wir schon bei der Stückauswahl", sagt Großegger, der selbst als Hans bzw. Giovanni zu sehen sein wird.