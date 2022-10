Keinen ruhigen Feiertag erlebte die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt statt. Nachdem zuvor Getriebeöl in die Mürz ausgetreten war, wurden die Kameraden zu einem Zimmerbrand alarmiert. Laut Alarmmeldung wurde ein Kabelbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Franz-Lehar-Weg vermutet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Einsatzort konnte jedoch bereits ein ausgedehnter Küchenbrand festgestellt werden.