Fährt man von Kapfenberg in Richtung Bruck und biegt in Diemlach beim Fußballplatz rechts ab, kommt man an eine Straße, die wegen ihrer Steilheit zurecht "Berggasse" heißt. Hat man das schön asphaltierte Steilstück hinter sich, zweigt eine Schotterstraße ab. Dieses höchstens 300 Meter lange Straßenstück ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen den Anrainern und der Stadt Kapfenberg.