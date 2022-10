Noch bevor die zweiteilige Dokumentation "Die Gebirgsjagd" am 31. Oktober und 7. November auf Servus TV zu sehen ist, feierte das Werk von Otmar Penker kürzlich seine Premiere in den Naturwelten Steiermark in Mixnitz. Also in jenem um über drei Millionen Euro erbauten Zentrum, das die Verbindung zwischen Natur, Jägerschaft und breiter Bevölkerung stärken soll. Geht es nach Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof Saurau - der darüber beim Tag der Jagd in Bruck sprach -, erfüllen die Naturwelten ihre Bestimmung schon im Jahr eins nach der Eröffnung Ende Juni 2021. "Wir stehen bei mehr als 12.000 Besuchern. Die Leute kommen begeistert und fahren noch begeisterter nach Hause."