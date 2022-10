In der Galerie RO 34 von Christine Pantak - benannt nach ihrer Adresse in der Roseggerstraße 34 - läuft derzeit eine interessante Ausstellung mit Bildern zum Thema "Universum" der Wiener Künstlerin Christine Ludl. Sie hat bei Max Weiler studiert und zeigt facettenreiche und farbintensive Weltraumbilder, und zwar in der schon von den alten Ägyptern verwendeten Eitempera-Technik. Hier verbindet sich Altes mit Neuem auf sehr kreative Weise.