Neun Persönlichkeiten erhielten kürzlich im würdigen Rahmen des Stadtsaals hohe Auszeichnungen der Stadt Bruck. „Es ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit, Ehrungen und Auszeichnungen für all jene vorzunehmen, die mit ihrem Wirken jahrzehntelang unsere Heimstadt mitgeprägt und viel für ihre Mitmenschen bewegt haben“, so Bürgermeister Peter Koch. Dem schloss sich Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang an, der sich als Vertreter des Landes Steiermark ebenfalls bei den Geehrten für ihren gesellschaftlichen Einsatz bedankte.

Mit dem Eisernen Brunnen in Gold mit Brillant wurden Stefan Graf, langjähriger Obmann des Blasorchesters, und Eva Scheriau für ihr Wirken in der Ehrenamtsszene ausgezeichnet. Graf ist als Musiker und Funktionär seit sechs Jahrzehnten im Blasorchester tätig, war 25 Jahre lang Obmann und prägte den Verein nachhaltig. Scheriau ist als Obfrau der Zeit- und Hilfsbörse eine Kämpferin für das Miteinander in der Gesellschaft.

Norske Skog und Innofreight als Vorzeigeunternehmen

Das Ehrenzeichen in Gold erhielten Oberaichs früherer Vizebürgermeister Erwin Gerger, der langjährige Feuerwehr-Kassier Gerhard Preininger, die HAK-Professorin Karin Blasonig, der langjährige Oberaicher Feuerwehrkommandant Jürgen Rachwalik, Vereinspräsident und Medienunternehmer Bruno Rabl sowie Fritz Holzer von der Zentralwasserversorgung Hochschwab-Süd. Radiojournalist Fritz Linner wurde für seine Tätigkeit das Ehrenzeichen in Silber verliehen.

Mit der Norske Skog und Innofreight erhielten zwei Brucker Vorzeigeunternehmen das Recht zur Führung des Stadtwappens. Die Norske mit Geschäftsführer Enzo Zadra als größter Arbeitgeber der Stadt (rund 400 Mitarbeiter) investiert in diesen Tagen über 170 Millionen Euro in zukunftssichere Produkte, Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Innofreight mit Firmenchef Peter Wannek-Pusset feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Mit 130 Mitarbeitern an sechs internationalen Standorten hat das Unternehmen aktuell 2000 Inno-Waggons und 20.000 Aufbauten in 20 europäischen Ländern im Einsatz.