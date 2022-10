Im Zuge eines Pressegesprächs schlugen das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag und Landesrätin Doris Kampus am Montag Alarm. Die Zahl der Kunden in den heimischen Team-Österreich-Tafeln steige merklich an, während die Zahl der Spenden rückläufig sei. Zurückzuführen sei diese Entwicklung zum einen auf die strengere Einkaufspolitik der Supermärke, die in Zeiten steigender Preise vorsichtiger kalkulieren müssen, zum anderen aber auch auf die steigende Beliebtheit der "Too Good To Go"-App, die Lebensmitteln eine zweite Chance verschaffen soll. Alleine im Großraum Bruck-Kapfenberg und den umliegenden Gemeinden beteiligen sich aktuell knapp 40 Betriebe an dieser App.