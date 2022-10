Einst thronte der Schwarze Adler über dem Mariazeller Hauptplatz, ehe im Februar 2018 Katharina Pirker und Georg Rippel-Pirker - bekannt vor allem für ihren Lebkuchen - das Traditionshotel übernahmen und auch die Gastronomie auf neue Beine stellten. Mit einer steirischen Gourmet-Snackbar, so Rippel-Pirker, "haben wir ein modernes Konzept mit Selbstbedienung eingeführt", das etwa auf italienische Küche samt steirischer Interpretation setzt. Weil die Selbstbedienung aber nicht bei allen Kundengruppen direkt auf Gegenliebe stieß, machten sich die Pirkers auf die Suche nach einer kreativen Lösung. Wie diese aussieht? Futuristisch!

Ausgestattet mit Katzenohren und gekleidet in ein steirisches Outfit samt Lebkuchen-Herz, kümmert sich seit Juni der Roboter "Bella" um die Gäste im Wallfahrtsort. Rippel-Pirker ist begeistert: "Am Anfang waren wir skeptisch, wie die Gäste darauf reagieren. Aber Bella hat sich wirklich bewährt." Schließlich unterstützt Bella - sie ist online um rund 20.000 Euro zu haben - nicht nur die vorhandenen Mitarbeiter beim Bringen und Abservieren, sondern unterhält auch die Kunden. Dabei erfreuen sich nicht nur Kinder am Roboter, der mit seiner Frauenstimme den Dialog mit den Gästen sucht, auch bei Erwachsenen ist Bella ein absoluter Hingucker. "Wenn wenig los ist, verzichten wir auf ihre Dienste, sie soll ja keine Mitarbeiter ersetzen. Dann fragen die Kunden aber, wo denn Bella heute ist", erzählt Rippel-Pirker.

Bella schafft bis zu 40 Kilogramm

Ist der Andrang im Lokal allerdings groß, fällt der Mehrwert von Bella umso beachtlicher aus. Zum einen kann Bella auf einen Streich 40 Kilogramm transportieren, dafür müsste eine Servicekraft achtmal ausrücken, zum anderen spielt sie ihre menschlichen Kollegen frei. "Für unsere Mitarbeiter ist das eine echte Zeitersparnis, außerdem haben sie mehr Zeit für die Anliegen der Gäste", sagt Rippel-Pirker. In einem klassischen Kaffeehaus, so der Hausherr, würde dieses Konzept aber wohl weniger funktionieren, weil dort der direkte Kontakt noch eine Spur ausgeprägter ausfällt.

Die Gäste haben ihre Freude mit Bella © Wolfram Doberer

Deshalb ist das Einsatzgebiet von Bella auf die Snackbar begrenzt, wo sie sich an ihrem ersten Arbeitstag gleich den Grundriss und den Arbeitsablauf eingeprägt hat. Seitdem fährt der Roboter von Tisch zu Tisch, serviert etwa Karottensuppe, Fladenbrot mit Salami oder knusprige Kartoffelspalten mit Rosmarin. Ihre Ankunft kündigt Bella dabei mit einem freundlichen "miau, ich bin hier" an, ehe der Kunde mittels Touchscreen die Bestellung in Empfang nimmt.

Georg Rippel-Pirker mit Ehefrau Katharina in der Snackbar © Fred Lindmoser

Steht ein Kunde im Weg, meldet sich die sanfte Frauenstimme zu Wort und beginnt, bis drei zu zählen. "Aus technologischer Sicht ist es wirklich gewaltig, was dieser Roboter mit seinem Kamerasystem alles kann und mitbekommt. Wir haben weder Ausfälle noch Verletzte", sagt Rippel-Pirker. Wechselt Bella etwa vom Innen- in den Außenbereich, bremst sie an der Türschwelle automatisch ab, um keine Getränke zu verschütten.

Weil dieses Konzept sowohl bei Mitarbeitern als auch Gästen äußerst gut ankommt, kamen schon zahlreiche Fachkollegen nach Mariazell, um sich von der Alltagstauglichkeit Bellas zu überzeugen. "In China-Restaurants gibt es diese Form der Bedienung schon länger, steiermarkweit sind wir aber sicher ein Vorreiter", sagt Rippel-Pirker.

Bald steht Bella schon die nächste Bewährungsprobe bevor, wenn ab Mitte November der Mariazeller Advent über die Bühne geht - und viele Gäste dann Bekanntschaft mit der außergewöhnlichen Servierkraft machen wollen.