Zuerst war das Elternberatungszentrum (EBZ) im 6. Stock der Bezirkshauptmannschaft untergebracht, danach im Gesundheitszentrum jenseits der Mur. Dort wurde jedoch der Platz gebraucht, also musste man neuerlich auf die Suche gehen - und wurde im Gebäude der Steiermärkischen Sparkasse fündig, direkt am Brucker Hauptplatz. Aber dann kam Corona, "das hat den Vorbereitungen eine ansehnliche Dauer beschert", sagte am Montag Bezirkshauptmann Bernhard Preiner bei der Eröffnung. Er fügte hinzu: "Man hat hier eine wirklich schöne Herberge gefunden."