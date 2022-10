Als vor vielen Jahren die damalige Landeshauptfrau Waltraud Klasnic nach Aflenz kam, traf sie den dortigen ÖVP-Bürgermeister Peter Polleruhs an, wie er gerade mit Schaufel und Krampen in einem Kanalschacht stand. Als sie ihn fragte, was er denn da tut, grinste er und meinte schlicht: "Arbeiten, was sonst?"