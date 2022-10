Am Sonntag gegen 14.30 Uhr startete der als erfahren geltende 42-Jährige bei strahlendem Herbstwetter einen Paragleiter-Flug. Kurz nach dem Start traten in der Luft Komplikationen auf. Daraufhin stürzte der Paragleiter aus einer Höhe von ungefähr zehn Metern ungebremst in ein steiles Gelände ab. Dabei schlug der Mann in Rückenlage auf und blieb schwer verletzt liegen.