Was sind die wesentlichen Bestandteile einer Gemeinde? Da wäre zum einen das entsprechende gastronomische Angebot, zum anderen aber auch eine Vielzahl an Geschäften und Betrieben, die passende ärzliche Versorgung und natürlich das gesellschaftliche und kulturelle Miteinander auf dem örtlichen Hauptplatz. Just der hat in Langenwang, das schon vor 800 Jahren urkundlich erwähnt worden war, bislang aber gefehlt.