Nur wenige Stunden, nachdem in Kindberg ein 15-jähriger Lehrling in die Mürz gestürzt war, konnten örtliche Einsatzkräfte auch in Kapfenberg einen abgestürzten Mann retten. Warum dieser am Freitagabend (14. Oktober) über eine steile Böschung abstürzte, war am Samstagvormittag noch nicht klar. Eine Befragung stünde laut Polizei noch aus.