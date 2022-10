Wer derzeit den Fernseher aufdreht, kommt gerade in Zeiten der globalen Krisen am Wort Blackout kaum vorbei, dazu tragen sowohl der Klimawandel als auch der Krieg in der Ukraine bei. Dem Fall eines europaweiten Stromausfalls widmet der ORF sogar eine eigene Serie. Die Gemeinde Turnau will sich am anstehenden Nationalfeiertag, also am 26. Oktober, intensiver mit dem Thema beschäftigen. Wobei Matthias Puregger, der stellvertretende Feuerwehrkommandant, gleich festhält: "Es geht nicht darum, Panik zu schüren. Vielmehr wollen wir etwas zur Bewusstseinsbildung beitragen."