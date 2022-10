Was haben die sechs Gemeinden Kindberg, St. Barbara, Langenwang, Mürzzuschlag, Spital/Semmering, und Neuberg gemeinsam? Korrekt, sie gehören - ebenso wie Krieglach und die Stanz - allesamt dem Altbezirk Mürzzuschlag an. Gleichzeitig will der Regionale Entwicklungsverband (REV) dort Doppelautomaten aufstellen, wo rund um die Uhr regionale Produkte für den täglichen Bedarf zur Verfügung stehen. Den Anfang machte nun am Freitagnachmittag die Gemeinde St. Barbara. Am Sonntag ist Langenwang dran, ehe kurz darauf Mürzzuschlag folgt.