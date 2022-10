Die Brucker Wirtschaftstreibenden treffen sich in regelmäßigen Abständen zu einem Wirtschaftsfrühstück, um dabei über die Chancen, aber auch über die Herausforderungen in den einzelnen Branchen zu sprechen. Als Hans-Jörg Fürstaller vom gleichnamigen Autohaus in Oberaich im April 2018 zu einem derartigen Treffen lud, gab es in Österreich noch 26.000 E-Autos. Binnen eines Monats kamen damals, so Fürstaller, 400 weitere Fahrzeuge dazu, der Marktanteil lag bei 0,53 Prozent. Exakt vier Jahre später, im heurigen Frühjahr, sah die Zahl schon anders aus. "Da waren es schon 88.000 E-Autos." Für Fürstaller steht fest: "Die Politik treibt Verbraucher und Kommunen in diese Richtung."