Mit insgesamt rund 600 Nennungen blicken die Verantwortlichen der Mürztal Series auf zwei erfolgreiche Tennis-Turniersommer zurück, im November startet erstmals auch eine kleine Winter-Turnierserie. "Unsere Intention war immer, für die Spielerinnen und Spieler ein Turnierangebot in der Region zu schaffen. Unsere vier Turniere im Sommer haben sich mit der zweiten Auflage heuer bereits etabliert und werden sehr gut angenommen. Mit dem Winter möchten wir nun den nächsten Schritt gehen", sagen die vier Initiatoren Bernd Knollmüller, Patrick Kriegl, Philip Aschenbrenner und Matthias Oberrainer. Geplant sind zwei Blitzturniere, die jeweils an nur zwei Tagen ausgetragen werden. Am 18. und 19. November gibt es die Premiere in Mürzzuschlag, am 7. und 8. Jänner 2023 geht dann das Turnier in der Kapfenberger Tennishalle über die Bühne.