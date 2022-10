Ein 45-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr am Dienstag dieser Woche gegen 15.45 Uhr mit seinem Traktor und einem daran angehängten Kreiselschwader in der Feldgasse in Wartberg in Richtung Mitterdorf im Mürztal. Auf Höhe des Anwesens Feldgasse 35 kam ihm eine am Straßenrand gehende 87-jährige Frau entgegen.