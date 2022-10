Auch heuer sammelt der Verein Adra der "Siebenten Tags Adventisten" in Bruck wieder Weihnachtspäckchen, um Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Felicitas Haring ist die treibende Kraft hinter dieser Aktion, an der sich alljährlich viele Schulen, soziale Einrichtungen, aber auch Gemeinden und zahlreiche Einzelpersonen beteiligen. Gingen die Päckchen jahrelang nach Osteuropa, bleiben sie seit einigen Jahren in Österreich und werden an einheimische Kinder, aber auch an Flüchtlingskinder verteilt.