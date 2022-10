Die Firma PG Austria ging aus der Firma Vogel&Noot hervor und produziert modernste Flach- und Design-Heizkörper in Wartberg und Kapfenberg-Diemlach. Das Unternehmen gehört zur finnischen Purmo-Group, dem europäischen Marktführer in der Wärmetechnik mit Standorten in 26 Ländern. Skandinavische Betriebskultur hält dadurch auch im Mürztal Einzug.